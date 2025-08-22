Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptığı tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı. Düzensiz yapılan aramada sanal ecza hapları, sentetik kannabinoid ve kubar esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede tespiti yapılan Y.S. ve E.K. isimli şüphelilerin aracında arama yapıldı. Aramada çok sayıda sentetik ecza hapı, sentetik kannabinoid ve kubar esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili Y.S. ve E.K. gözaltına alındı. İşlelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
