Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltında

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, il dışından uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 28 gram metamfetamin ve çeşitli uyuşturucu aparatlar ele geçirildi.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, il dışından uyuşturucu madde getiren 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu ile mücadele kapsamında, til dışından Kastamonu'ya uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Gerçekleştirilen operasyonda, 28 gram metamfetamin, 7 adet sentetik ecza hapı 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet cep telefonu, 2 adet SIM kartı ele geçirildi.

Konuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
