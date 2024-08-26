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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Yakalandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 7,41 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde, tespiti yapılan iki şahsın üstünde ve aracında arama yapıldı. Aramada, 7,41 gram metamfetamin ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kastamonu 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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