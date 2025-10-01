Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 bin 473 adet sentetik ecza, 58,67 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ecstasy ve 2,79 gram esrar ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan O.K. ve U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU