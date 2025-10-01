Haberler

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Kastamonu'da düzenlenen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı. Operasyonda binlerce sentetik ecza ve diğer uyuşturucular ele geçirildi.

Kastamonu'da gerçekleştirilen operasyonda çeşitli uyuşturucu maddelerle yakalanan 2 şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 5 bin 473 adet sentetik ecza, 58,67 gram sentetik kannabinoid, 4 adet ecstasy ve 2,79 gram esrar ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan O.K. ve U.T., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
