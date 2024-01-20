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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda yapılan operasyonda bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik uygulamalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde tespiti yapılan 2 şahsın yapılan üst ve araç aramasında bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan Ö.F.B. ve O.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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