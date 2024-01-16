Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.
Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU