Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU