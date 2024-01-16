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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şahıs Gözaltına Alındı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuyla yakalanan 2 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti ile mücadele çerçevesinde 2 şahsın üstünde ve aracında yapılan aramada 3,24 gram kokain, 7 adet reçeteye tabii hap ve esrar maddesi öğütmede kullanılan aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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