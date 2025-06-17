Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
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Kastamonu jandarma ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan iki kişiyi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerlerinde sentetik ecza hapı ve extacy ele geçirildi.

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İnebolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptıkları tespit edilen B.K. ve Y.C.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Bozkurt ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada bir miktar sentetik ecza hapı ve extacy ele geçirildi.

Olayla ilgili jandarma ekiplerince gözaltına alınan şahıslar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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