Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde, il merkezinde durdurulan bir otomobilde arama yapıldı. Aramada çeşitli miktarlarda esrar, metanfetamin, reçeteye tabii hap, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişekler ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. - KASTAMONU