Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1344 Sentetik Ecza Hapı Ele Geçirildi

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bin 344 adet sentetik ecza hapıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Tosya ilçesinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, bin 344 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Konuyla ilgili gözaltına alınan M.V., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şüpheli tutuklandı. - KASTAMONU