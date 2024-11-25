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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, 1 kişi tutuklandı. Ekipler, yapılan aramalarda uyuşturucu hap, esrar ve nakit para ele geçirdi.

Kastamonu'da polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 3 şüpheli şahıstan 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezinde uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda tespiti yapılan üç şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 7 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin TL nakit para ele geçirildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan M.M.E., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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