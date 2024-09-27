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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Kastamonu'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheliden birinin tutuklandığı bildirildi. Narkotik ekiplerinin gerçekleştirdiği aramalarda 51,13 gram bonzai, 2,91 gram metamfetamin ve sentetik ecza hapları ele geçirildi. O.A. isimli şahıs hakkında adli işlem yapılırken, Ç.E. isimli şahıs tutuklandı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tespiti yapılan iki şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında arama yapıldı. Aramalarda 51,13 gram bonzai maddesi, 2,91 gram metamfetamin, 5 adet sentetik ecza hapı ile uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ele geçirildi.

Operasyonlarda yakalanan O.A. isimli şahıs hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak ve bulundurmak' suçundan adli işlem yapılırken, Ç.E. isimli şahıs ise tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu kastamonu Narkotik 3-sayfa Sağlık Hukuk

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