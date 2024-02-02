Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kastamonu'da emniyet güçlerince iki şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramada uyuşturucu madde, hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu tespiti yapılan iki şahsın üzerlerinde ve ikametlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 47 adet ecstasy hap, 45 adet uyuşturucu hap, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 5.250 TL nakit para ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan S.H., çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. - KASTAMONU