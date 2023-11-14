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Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı. Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüpheliler suçüstü yakalandı. Tutuklanan şüpheli adliyeye sevk edildi.