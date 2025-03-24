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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı
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Kastamonu'da polisin dikkati sayesinde bir otomobilin motor kısmında saklanan uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Kastamonu'da bir otomobilin motor kısmına saklanan uyuşturucu madde polis ekiplerinin dikkati sayesinde ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu-Ankara yolu uygulama noktasında durdurulan aracın motor kısmına gizlenmiş 10 gram metamfetamin, 6 adet sentetik ecza hapı ile 1 adet uyuşturucu içiminde kullanıldığı değerlendirilen aparat ele geçirildi. Polis ekipleri, dikkatleri sayesinde ele geçirdikleri uyuşturucu maddeyle ilgili 1 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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