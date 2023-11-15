Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 160 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokaklarda yaptıkları denetimlerde, 160 adet sentetik ecza hapı, 2 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör ve bu tabancalara ait 10 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU