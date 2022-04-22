Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kastamonu'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerin uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonda, farklı miktarlarda kubar esrar, ecstasy ve reçeteye tabi hap ele geçirildi.

Operasyonla ilgili olarak 1 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıs, adliyeye sevk edildi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Kastamonu, Polis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title