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Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama

Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonları: 4 Gözaltı, 3 Tutuklama
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda esrar, metamfetamin, sentetik ecza hapları ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından Cide ve il merkezinde gerçekleştirilen üç ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede jandarma ekiplerince Cide ilçesinde E.A. isimli şahsın ikametinde arama yaptı. Yapılan aramada esrar maddesi ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, il merkezinde C.T. isimli şahsın üst ve ikametinde yaptığı aramada metamfetamin, sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca fişeği ele geçirdi.

Merkez ilçede diğer operasyonda ise jandarma ekipleri, M.D. ve B.K. isimli şahısların ikametinde yaptığı aramada metamfetamin, sentetik ecza hapı, esrar maddesi ve 39 bin 730 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirdi.

Operasyonlarda jandarma ekiplerince gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan C.T., M.D. ve B.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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