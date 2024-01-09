Kastamonu'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgeye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU