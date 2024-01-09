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Kastamonu'da Uyuşturucu Maddeyle Yakalanan Şahıs Tutuklandı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs tutuklandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Olayla ilgili gözaltına alınan O.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve hakim karşısına çıkarıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgeye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede uyuşturucu sattığı bilgisine ulaşılan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Aramada çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan O.N., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Tutuklama Gözaltı Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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