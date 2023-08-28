Kastamonu'da uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs gözaltına alındı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda bir şahsın aracında uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.C. isimli şahıs gözaltına alındı.

Kastamonu'da aracında uyuşturucu maddeyle yakalanan şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilere yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede, bir şahsın üst ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 24,26 gram metamfetamin, 16 adet ecstasy hap, 1,18 gram ecstasy tozu, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 6 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan H.C. isimli şahıs gözaltına alındı. - KASTAMONU