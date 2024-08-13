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Kastamonu'da Uyuşturucu Kullanan Sürücülere İşlem Başlatıldı

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Kastamonu'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen 37 sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kastamonu'de polis ekiplerince bu yıl içerisinde yapılan denetimlede, uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen 37 sürücü hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Kastamonu'da farklı noktalarında denetimler yapılıyor. Denetimlerde sürücülerin hangi tür uyuşturucu kullandığını tespit eden uyuşturucu test kiti kullanılıyor. Bu çerçevede, 2024 yılında Kastamonu'da yapılan denetimlerde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan 37 sürücüye adli işlem yapıldı.

Tespiti yapılan ürücülere uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullanmaktan toplam 1 milyon 221 bin TL idari para cezası uygulanarak sürücü belgeleri 5 yıl süreyle geçici olarak geri alındı.

Öte yandan, Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı tarafından alımı yapılan uyuşturucu test kitlerinin kullanıldığı denetlemelerde uyuşturucu ve uyarıcı madde etkisi altında araç kullandığı tespit edilen sürücüler sağlık kuruluşlarına sevk edilip testin doğrulanmasından sonra adli işlem uygulanırken, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre de 33 bin TL idari para cezası uygulanıp, sürücü belgeleri de 5 yıl süreyle geçici olarak geri alınıyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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