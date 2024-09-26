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Kastamonu'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı
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Kastamonu'da polis tarafından gerçekleştirilen operasyonda 45,65 gram kannabinoid ile yakalanan T.Ç. tutuklandı. Narkotik ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısları hedef alan çalışmalarına devam ediyor.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada 45,65 gram kannabinoid ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda tespiti yapılan T.Ç.'nin yapılan üst ve ikamet aramasında 45,65 gram kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan T.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu kastamonu Narkotik Politika 3-sayfa Hukuk Polis

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