Kastamonu'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada 45,65 gram kannabinoid ile yakalanan şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Kastamonu'da uyuşturucu madde kullanan ve satan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda tespiti yapılan T.Ç.'nin yapılan üst ve ikamet aramasında 45,65 gram kannabinoid ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan T.Ç., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU