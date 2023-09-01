Kastamonu'da uyuşturucu ile yakalanan şahıs tutuklandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan bir şahıs tutuklandı. Yapılan aramada 76,58 gram kannabinoid, 2,85 gram eroin ve 2,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu ile yakalanan şahıs, tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan şahıslara yönelik çalışmaları çerçevesinde, bir şahsın üst ve eşyalarında arama yapıldı. Aramada 76,58 gram kannabinoid, 2,85 gram eroin ve 2,85 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklandı. - KASTAMONU