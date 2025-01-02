Kastamonu'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı
Kastamonu'da polis tarafından yapılan operasyonda bir şahıs üzerinde metamfetamin, ruhsatsız tabanca ve mermilerle yakalandı. Şahıs gözaltına alındı ve adli işlemler başlatıldı.
Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tespiti yapılan bir şahsın üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada bir miktar metamfetamin maddesi, ruhsatsız tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlemlere başlandı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa