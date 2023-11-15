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Kastamonu'da uyuşturucu haplar ve tabancalarla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanan ve satan kişilere yönelik kent merkezinin sokaklarında çalışma yaptı. Şüpheli bir kişinin üzerinde yapılan aramada, 160 uyuşturucu hap, 2 ruhsatsız tabanca ve 3 şarjör bulundu. Zanlı gözaltına alındı.