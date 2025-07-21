Kastamonu'da Uyuşturucu etki altında Araç Kullanan Şahıs Gözaltına Alındı

Kastamonu'da Uyuşturucu etki altında Araç Kullanan Şahıs Gözaltına Alındı
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Kastamonu'da polis tarafından yapılan uygulamada uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ve fişek ele geçirildi.

Kastamonu'da polis ekiplerinin gerçekleştirdiği uygulamada, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada çeşitli uyuşturucu maddeler ile fişek ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde durdurulan bir şahsın üzerinde ve aracında arama yapıldı. Yapılan aramada 2,17 gram metamfetamin, 12 adet sentetik ecza hapı, bir miktar kannabinoid maddesi, 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ve 20 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu etkisi altında araç kullandığı gerekçesiyle de ehliyetine el konuldu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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