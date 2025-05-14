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Kastamonu'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı

Kastamonu'da Uyuşturucu Ele Geçirildi, Bir Şahıs Tutuklandı
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Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramada kannabinoid bulunan M.E.Ü. isimli şahıs tutuklandı. Uyuşturucu madde imal ve ticareti ile mücadele kapsamında sürdürülen çalışmalar devam ediyor.

Kastamonu'da jandarma ekipleri tarafından yapılan üst aramasında üzerinden kannabinoid çıkan şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, Merkez ilçede M.E.Ü. isimli şahsın yapılan üst aramasında kannabinoid ele geçirildi. Jandarma ekiplerince gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şahıs tutuklandı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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