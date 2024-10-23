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Kastamonu'da Uygunsuz Şartlarda Saklanan Ayranlara El Konuldu

Kastamonu'da Uygunsuz Şartlarda Saklanan Ayranlara El Konuldu
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Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yapılan denetimlerde hijyen koşullarına uygun şekilde saklanmayan 100 koli ayran tespit edildi. Ayranlara Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu ve getirilen şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kastamonu'da Şehirlerarası Otobüs Terminali görevlilerince uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen 100 koli ayran olduğunu tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında uygun şartlarda muhafaza edilmediği tespit edilen ayranlara, Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince el konuldu.

Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminalinde görevli zabıta ekipleri, otogar içerisinde denetim yaptıkları sırada, hijyen şartlarına uygun olmayan ve uygun şartlarda muhafaza edilmeyen, toplum sağlığını olumsuz etkileyebilecek ayranlar olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler, koliler halinde otobüsten indirilen ayranları muhafaza altına alarak durumu Kastamonu Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kastamonu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemeler neticesinde, koliler halinde kaçak ve soğuk zincirine uyulmadan otobüsle getirilen ayranlara, uygun şartlarda saklanmadığı ve halk sağlığını tehdit ettiği gerekçesiyle el konuldu. Ayranları getiren şahıslar hakkında da Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Öte yandan, Kastamonu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde etiket bilgisi olmayan ve uygun şartlarda saklanmadığı tespit edilen 739 kilogram burgulu peynir ve bin 150 kilogram margarine de el konulmuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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