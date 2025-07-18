Kastamonu'da Üç Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı

Kastamonu'da Üç Otomobilin Çarpışması Sonucu 5 Kişi Yaralandı
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Kastamonu'da meydana gelen kazada, üç aracın çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'da üç otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı ile Halit Rıfat paşa Caddesi kesişiminde bulunan Sunta Köprülü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Pınar C. idaresindeki 35 AYL 761 plakalı Hyundai marka otomobil, Mehmet P. yönetimindeki 37 EP 202 plakalı Fiat marka otomobil, Gülay S. (40) idaresindeki 34 RB 0911 plakalı Volkswagen marka otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücülerden Gülay S. ile araçlarda yaralı olarak bulunan Şerife K., (23), E.E.S. (8), Güler K. (44) ve S.K. (13) yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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