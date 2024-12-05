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Kastamonu'da Üç Hükümlü Yakalandı

Kastamonu'da Üç Hükümlü Yakalandı
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Kastamonu'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişi, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Suçları arasında hırsızlık, kumar oynanması için yer sağlama ve izinsiz hint keneviri ekimi yer alıyor.

Kastamonu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cide İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde, 'hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B. ile 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ş.E. yakalandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda 'izinsiz hint keneviri ekimi' sebebiyle 2 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ö.Ö. yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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