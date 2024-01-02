Kastamonu'da tutuklu şahsın çantasında uyuşturucu bulundu

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde çeşitli suçlardan tutuklanan şahsın, arkadaşına verdiği çantada uyuşturucu olduğu tespit edildi. Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da 'kasten yaralama' ve 'yağma' suçlaması ile sevk edildiği mahkemece tutuklanan F.K. isimli şahsın yakalanmadan önce içinde uyuşturucu madde bulunan bir çantayı başka bir şahsa verdiği bilgisine ulaşıldı. Tosya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından konu ile ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı. Yapılan detaylı çalışmalar neticesinde ele geçirilen çantadan bin 876 adet sentetik ecza hapı, 1,09 gram metamfetamin, 253,82 gram kannabinoid, 10,27 gram kokain ve 1 adet uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. - KASTAMONU