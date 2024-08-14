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Kastamonu'da Turizm Firmasına Ait Otobüs ve Teknede Yangın Çıktı

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Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir turizm firmasına ait otobüs ile firmanın sahibi olan aileye ait teknede aynı anda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar kontrol altına alındı.

Kastamonu'nun Cide ilçesinde bir turizm firmasına ait otobüs ile firmanın sahibi olan aileye ait teknede aynı anda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Cide ilçesinde meydana gelen olayda, bir turizm firmasına ait park halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay sırasında turizm firmasının sahibi aileye ait Cide Limanı'nda bulunan teknede de yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine limana itfaiye ekipleri sevk edildi. Teknede çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile söndürüldü. Yangınların kundaklama neticesinde çıktığı değerlendirilirken, polis ekipleri her iki yangınla ilgili de inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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