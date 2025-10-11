Haberler

Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: 24 Yaralı

Kastamonu'da Tur Midibüsü Devrildi: 24 Yaralı
Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde Sinop'tan gelen turistleri taşıyan bir midibüsün devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale edip hastanelere sevk etti.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Sinop'tan gelen turistlerin bulunduğu tur midibüsünün devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 24 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Kuran köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Uğur A. idaresindeki 34 KB 2578 plakalı, İTC Tur firmasına ait midibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak devrildi. Sürüklenen midibüs, demir direğe çarparak durabildi. 21'i yerli turist, 2'si tur rehberi, 2 sürücü olmak üzere 25 kişinin bulunduğu araçtaki 24 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Vatandaşlar yaralıları şemsiyeleriyle korudu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, midibüsün ön camından girerek yaralıları dışarı çıkarttı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar il merkezi ve Taşköprü ilçesindeki hastanelere kaldırıldı. Bölgeye gelen vatandaşlar ise yerde müdahale edilen yaralıları yağmurdan şemsiyeleriyle korumaya çalıştı.

Tur için Kastamonu'ya hareket ediyormuş

Yolda kaza sebebiyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Öte yandan, midibüsün tur için İstanbul'dan Sinop'a giden vatandaşları taşıdığı, araçtakilerin gezmek için Kastamonu'ya geldiği sırada kazanın yaşandığı öğrenildi.

Yaralıların sağlık durumları iyi

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, "Taşköprü-Kastamonu karayolunda 21.30 sularında tur midibüsünün yan yatması suretiyle trafik kazası meydana gelmiştir. 25 yaralı olduğu ihbarı alınmış, 7 yaralı Taşköprü Devlet Hastanesine, 7 yaralı Anadolu Hastanesine, 10 yaralı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmiştir. 1 kazazede, durumunun iyi olduğunu ifade ederek hastaneye getirilmeyi kabul etmemiştir. Hastaneye kaldırılan kazazedelerin tamamı hafif yaralıdır" denildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
