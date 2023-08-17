Kastamonu'da tüfekle yaralanan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti

Kastamonu'da tüfekle yaralanan 17 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Sarpun Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M.A., evinde ağır yaralı olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüfekle yaralandığı belirlenen M.A., ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU