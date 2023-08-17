Kastamonu'da tüfekle yaralanan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde meydana gelen olayda tüfekle yaralanan 17 yaşındaki kız, hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kastamonu'da tüfekle yaralanan 17 yaşındaki kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Olay, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Sarpun Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki M.A., evinde ağır yaralı olarak bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Tüfekle yaralandığı belirlenen M.A., ambulansla Taşköprü Devlet Hastanesine sevk edildi. M.A., sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Genç kızın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa