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Kastamonu'da Traktör Minibüsle Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'da Traktör Minibüsle Çarpıştı: 3 Yaralı
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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde bir traktörün panelvan minibüsle çarpışması sonucunda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan traktörün yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Alama köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın K. yönetimindeki traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 60 KD 009 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile Adil E. ve Selim Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selim Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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