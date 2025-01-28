Kastamonu'da Traktör Minibüsle Çarpıştı: 3 Yaralı

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde panelvan minibüsle çarpışan traktörün yoldan çıkarak devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi Alama köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın K. yönetimindeki traktör ile sürücüsü öğrenilemeyen 60 KD 009 plakalı panelvan minibüs çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile yoldan çıkan traktör devrildi. Kazada traktör sürücüsü ile Adil E. ve Selim Y. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Taşköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Selim Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU