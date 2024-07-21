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Kastamonu'da traktör kazası: 5 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde traktörün römorkuna arkadan çarpan araçtaki 5 kişi yaralandı.

Kaza, Taşköprü ilçesi girişi Kastamonu-Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrah E. yönetimindeki 55 AKJ 112 plakalı hafif ticari araç, lastiği patladığı için yolda duran traktörün römorkuna arkadan çarptı. Kazada hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü Emrah Erdoğa ile araçta bulunan Rüya Elif E. (6), Canan E., Sevim Ş. ve Cengiz T. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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