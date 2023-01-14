Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kastamonu'da traktör kazası: 1 ölü

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'da traktör kazası: 1 ölü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bürnük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bürnük köyünden Gövrecik köyüne gitmek isteyen Erdoğan Sivrioğlu (60) idaresindeki traktör, orman yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü Erdoğan Sivrioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Erdoğan Sivrioğlu'nun cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title