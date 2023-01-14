Kastamonu'da traktör kazası: 1 ölü 3. Sayfa Haberleri Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Bürnük köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bürnük köyünden Gövrecik köyüne gitmek isteyen Erdoğan Sivrioğlu (60) idaresindeki traktör, orman yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Kazada traktör sürücüsü Erdoğan Sivrioğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Erdoğan Sivrioğlu'nun cenazesi Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KASTAMONU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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