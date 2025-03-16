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Kastamonu'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Traktör Devrildi: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Kastamonu'da, tomruk çekerken devrilen traktörün altında kalan Haşim Sarıalioğlu hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da tomruk çekerken devrilen traktörün altında kalan vatandaş hayatını kaybetti.

Kaza, İbrahimli köyü Eğerlik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Haşim Sarıalioğlu'nun tomruk çekmek istediği traktör, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Traktörün altında kalan Sarıalioğlu hayatını kaybetti. Sarıalioğlu'nun cenazesi Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Haşim Sarıalioğlu'nun cenazesinin 17 Mart Pazartesi günü İbrahimli Köyü Eğerlik Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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