Kastamonu'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Çördük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Enes Ş. yönetimindeki 34 NP 5778 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ömer A. idaresindeki 34 NF 8685 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 NP 5778 plakalı otomobilde bulunan Yeter Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Şahin ve Rüzgar Efe Ş. yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Şahin de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU