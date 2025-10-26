Haberler

Kastamonu'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Kastamonu'da Trafik Kazasında Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Taşköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu bir yaralı daha hayatını kaybetti. Kazada ölü sayısı ikiye yükseldi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada tedavi altına alınan yaralılardan birinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Kaza, Taşköprü ilçesi Sinop-Kastamonu karayolu Çördük köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametinde seyir halinde olan Enes Ş. yönetimindeki 34 NP 5778 plakalı otomobil ile karşı istikametten gelen Ömer A. idaresindeki 34 NF 8685 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 34 NP 5778 plakalı otomobilde bulunan Yeter Şahin olay yerinde hayatını kaybederken, sürücüler ile araçlardaki Fadime A, Ramazan Şahin ve Rüzgar Efe Ş. yaralandı. Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Ramazan Şahin de kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Victor Osimhen, Okan Buruk'u yakaladı

Neler yapıyorsun öyle Osimhen
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Özgür Özel Çağlayan'da konuştu: Hüseyin Gün itirafçı oldu, 'İngiliz ajanıyım' dedi

Özel: Soruşturmada Hüseyin Gün itirafçı oldu, "İngiliz ajanıyım" dedi
Dünyayı şok eden gelişme! Arnavutluk'un yapay zekâ bakanı hamile

Dünyayı şok eden gelişme! Yapay zeka bakan hamile
Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden Gizem Erdoğan yakalandı

Uzman çavuşu öldürüp cezaevinden firar eden genç kadın yakalandı
İsrail'den Lübnan'ın iki noktasına İHA saldırısı

İsrail'den o ülkenin iki noktasına saldırı!
Türkiye'nin ticaret yasağı İsrailli şirketi iflas ettirdi

Türkiye'nin hamlesi İsrail'in dev şirketini iflas ettirdi
Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi

Terör örgütü PKK, Türkiye'den tamamen çekildi
Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem

Diyarbakır'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
MHP 'Meloni yasası' için harekete geçti! Teklif önce Bahçeli'ye sunulacak

MHP "Meloni yasası" için harekete geçti! Önce Bahçeli'ye sunulacak
Konyaspor, Gençlerbirliği'nin serisine son verdi

3 gol, 1 kırmızı! Dört maçlık yenilmezlik serileri sona erdi
Galatasaray, Göztepe'yi geriden gelip devirdi

Galatasaray'a geri düşmek de fark etmedi! 3 golle 3 puan
Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşanacak

Ender görülen bir olay! Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk
Ankara Keçiörengücü'nde Sedat Ağçay dönemi sona erdi

Türkiye'de 11 maçta 2 kez kazanan teknik adamla yollar ayrıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.