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Kastamonu'da Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Vatandaş Hayatını Kaybetti

Kastamonu'da Trafik Kazasında Ağır Yaralanan Vatandaş Hayatını Kaybetti
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Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Muhammed Sürlü, tedavi gördüğü hastanede iki ay süren mücadelesinin ardından yaşamını yitirdi.

Kastamonu'da 2 ay önce meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan vatandaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Kasım ayında Kastamonu-Taşköprü karayolunda meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, yolda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan Muhammed Sürlü, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaklaşık iki aydır tedavisi süren Muhammed Sürlü, fenalaşarak hayatını kaybetti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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