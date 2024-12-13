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Kastamonu'da Trafik Kazası: Tiyatro Ekibi ve Sürücü Yaralandı

Kastamonu'da Trafik Kazası: Tiyatro Ekibi ve Sürücü Yaralandı
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Kastamonu'da tiyatro gösterisi için gelen ekibin bulunduğu hafif ticari araç, bir otomobille çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü sıkışırken, tiyatro oyuncuları yaralandı. Sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kastamonu'ya tiyatro gösterisi için gelen ekibin bulunduğu hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı. Kazada Fiat-Tofaş otomobilin sürücüsü araçta sıkışırken, 3 tiyatro oyuncusu da yaralandı. Sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri yoğun çalışma sonucu kurtararak, sağlık ekiplerine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Karabük-Kastamonu karayolunda Araç'ın Yurttepe köyü mevkiinde benzin istasyonu önünde meydana gelen kazada Satılmış Ö. (55) idaresindeki 78 SB 469 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, benzin istasyonundan ana yola çıkan Cenk O. (48) yönetimindeki 34 GKR 615 plakalı Dacia marka hafif ticari araçla çarpıştı. Hafif ticari aracın çarpmasıyla Tofaş otomobilin şoför tarafından ön ve arka kapı bölümü içe katlandı. Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü Satılmış Ö., olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından itfaiye ekipleri, kazada büyük oranda hasar alan araçları kontrol ederek muhtemel bir yangına karşı da önlem aldı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Satılmış Ö. ile bu akşam Rıfat Ilgaz Kültür Merkezinde oynanması beklenen "Küçük Prens" isimli tiyatro gösterisi için İstanbul'dan Kastamonu'ya geldikleri öğrenilen diğer aracın sürücüsü Cenk O. ile araçta yolcu olarak bulunan Merve Öztoprak Kantarcı (40) ve Ekrem Uçar (33) yaralandı. Yaralanan şahıslar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İlk müdahalesi yapılan yaralılar ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralılardan sürücü Satılmış Ö.'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazanın ardından jandarma ekipleri, olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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