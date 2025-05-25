Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahale etti.

Kastamonu'nun Araç ilçesinde iki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Araç ilçesi Kastamonu-Karabük karayolu İğdir köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eray G. idaresindeki74 BB 001 plakalı otomobil ile Mehmet B. yönetimindeki 06 EV 1034 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler ile Eray G. yönetimindeki araçta bulunan Fatih Y. ve Mehmet Alper K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Araç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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