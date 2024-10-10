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Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Kişi Ağır Yaralandı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 3 Kişi Ağır Yaralandı
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Kastamonu-Taşköprü karayolunda, direksiyon hakimiyetini kaybeden hafif ticari araç refüje çarparak karşı şeride geçti ve Tofaş marka otomobille çarpıştı. Kazada 3 kişi ağır yaralandı.

Kastamonu'da refüje çarparak karşı şeride geçen hafif ticari araç, Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada Tofaş otomobil hurdaya dönerken, 3 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Gömeç köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.K.M. idaresindeki 37 AN 228 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje çarptı, ardından karşı şeride geçerek S.Ö. yönetimindeki 67 EE 693 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen Tofaş marka otomobilin sürücüsü S.Ö. ile hafif ticari aracın sürücüsü F.K.M. ve yanında yolcu olarak bulunan C.Y. sıkışarak yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması ile sıkıştıkları yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından jandarma ve polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle kısmen kapanan yoldaki trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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