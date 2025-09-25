Haberler

Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kastamonu'da hafif ticari aracın, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için duran otomobile çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi Cevizli Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden geçmek isteyen yayalara yol vermek için duran Şule E. idaresindeki 37 ADD 160 plakalı Hyundai marka otomobile, arkadan gelen Mazlum K. yönetimindeki 34 BRH 835 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Hatice K. ile Nazmiye P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çocuklara su veren askerler ihraç mı edildi? MSB'den tartışılan iddiaya yanıt

"Çocuklara su veren askerler ihraç edildi" iddiasına yanıt
Gökçek döneminde gong çalarak 41 milyon lira alan mankenin kim olduğu ortaya çıktı

Gökçek'in 41 milyon lira ödediği mankenin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırvat basını haddini aştı! Fenerbahçe için neler yazdılar neler

Hırvat basınından Fenerbahçe için skandal manşetler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.