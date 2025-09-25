Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya yol vermek için duran otomobile çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İsmailbey Mahallesi Kışla Caddesi Cevizli Park önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya geçidinden geçmek isteyen yayalara yol vermek için duran Şule E. idaresindeki 37 ADD 160 plakalı Hyundai marka otomobile, arkadan gelen Mazlum K. yönetimindeki 34 BRH 835 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarptı. Kazada araçlarda yolcu olarak bulunan Hatice K. ile Nazmiye P. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU