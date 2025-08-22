Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu- Ankara karayolu Kastamonu Havalimanı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.G. idaresindeki 06 Y 8410 plakalı Mercedes marka otomobil ile kavşakta dönüş yapmak isteyen S.D. yönetimindeki 37 ABE 748 plakalı Volkswagen marka hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü S.D. ile B.G. yönetimindeki otomobilde yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU