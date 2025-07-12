Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde otomobilin park halindeki hafif ticari araca çarpması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Cide ilçesi Bartın-İnebolu karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat O. idaresindeki 34 BFL 232 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yol kenarında park halinde bulunan 61 ADK 310 plakalı hafif ticari araca çarptı. Kazada sürücü ile kızı Züleyha İnci B. yaralandı. Araçta bulunan 3 yaşındaki çocuk ise yara almadan kurtuldu.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Cide Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralılar buradaki ilk tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU