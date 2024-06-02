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Kastamonu'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında hafif ticari araç ile çarpışan otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3 kişi ise yaralandı.

Kastamonu'da hafif ticari araç ile çarpışan Tofaş marka otomobilde bulunan 2 kişi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kastamonu-Daday karayolu Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Satı Dolapçı idaresindeki 37 SD 103 plakalı Ford marka hafif ticari araç ile sürücüsü belirlenemeyen 37 LD 416 plakalı Tofaş marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç yol kenarına sürüklenip duruken, Tofaş marka otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Kazada hafif ticari araç sürücüsü ile aynı araçtaki Engin Dolapçı ve İsmet Dolapçı, Tofaş marka otomobilde bulunan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak yaralandı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Kastamonu Eğitim ve Araştırmasına kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Efe Gürleyen ve Doğan Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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