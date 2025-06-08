Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı

Kastamonu'da Trafik Kazası: 1 Yaralı
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Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'nun Hanönü ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Hanönü ilçesi Kale mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail D. idaresindeki 57 DS 287 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile sürücüsü öğrenilemeyen 34 GYS 860 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücülerden İsmail D. yaralandı.

Yaralı sürücü, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Hanönü Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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