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Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

Kastamonu'da trafik kazası: 1 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kenarındaki toprak zemine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yol kenarındaki toprak zemine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Kastamonu-Tosya karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kastamonu istikametinden Tosya istikametine seyir halinde olan 37 KA 458 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücünün direksiyon hakimiyet kaybetmesi neticesinde ters istikamete dönerek yol kenarındaki toprak zemine çarptı.

Kazada araç sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kastamonu 3. Sayfa Haberler

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