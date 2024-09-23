Kastamonu'da Tomruk Yüklü TIR Devrildi: 1 Yaralı

Kastamonu'da tomruk yüklü tır, virajı alamayarak devrildi: 1 yaralı

KASTAMONU - İstanbul- Kastamonu karayolu üzerinde tomruk yüklü tır, virajı alamayarak devrildi. Yaşanan kazada tır sürücüsü yaralanırken, tırda bulunan tomruklar ise etrafa saçıldı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul- Kastamonu karayolu üzerinde Polis Ormanı mevkiinde Atrat Cıbır idaresindeki 06 CMK 528 plakalı Mercedes marka tır, viraja geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun içerisinde devrildi. Devrilen tırda sürücü Atrat Cıbır yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ve polis ekipleri, tır sürücüsünü araçtan çıkarttı. Yaralı sürücü Cıbır, ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle tırda bulunan tomruklar ise, karşı şeride geçerek her iki şeride de trafiğe kapattı. Karayolları ekiplerince tomrukların yoldan kaldırılması ve yolun süpürülmesi yol, araç trafiğine açılabildi.

Trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak tırın ve tomrukların kaldırılması için çalışma başlattı.