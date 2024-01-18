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Kastamonu'da Tofaş Marka Araç Şarampole Devrildi

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Kastamonu'da meydana gelen trafik kazasında Tofaş marka araç şarampole devrildi ve sürücü yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen Tofaş marka araç hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Alamaşişli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. idaresindeki 37 DS 839 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kastamonu Tofaş Yaralanma Trafik Kazaları 3.Sayfa Güncel Haberler

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