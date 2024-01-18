Kastamonu'da Tofaş Marka Araç Şarampole Devrildi

Kastamonu'da kontrolden çıkarak şarampole devrilen Tofaş marka araç hurdaya döndü. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Kastamonu-Taşköprü karayolu Alamaşişli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan B. idaresindeki 37 DS 839 plakalı Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak şarampole çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU